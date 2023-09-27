بتكلفة 15 مليار جنيه.. إشادة برلمانية حزبية وتوجيهات رئاسية لـ«التعليم» بإنشاء 100 مدرسة خلال عام

بتكلفة 15 مليار جنيه.. توجيهات رئاسية لـ«التعليم» بإنشاء 100 مدرسة خلال عام

نائبة: بناء 100 مدرسة جديدة خلال عام يحدث طفرة بالمنظومة التعليمية

نائب: توجيهات السيسي بإنشاء 100 مدرسة جديدة يكشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية

أكد شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه كان هناك ترجمة للجهود التي قامت بها القيادة السياسية في ملف التعليم، مشيرًا إلى أنه تم صرف أكثر من تريليون جنيه على التعليم من عام 2014 حتى عام 2022.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم إعطاء توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء 100 مدرسة خلال عام، وذلك بتكلفة 15 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم.

وتابع أنه سيكون هناك مدارس متنوعة ما بين مدارس مصر المتكاملة للغات، والمدارس الدولية، وستعمل على تطبيق اليوم الدراسي الكامل، ودعم الموهوبين، وتطبيق أعلى المعايير التعليمية.

وثمن نواب وأحزاب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، منوهين أنها تكشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.

وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، تأكيد على حرصه لحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، كما يهدف إلى إحداث طفرة بالمنظومة التعليمية.

وأوضحت موسى، أن التعليم قبل الجامعي هو أساس إصلاح المجتمع والأسرة، مشيرة إلى أن التعليم أصبح قضية كل بيت مصري.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي القطاع الخاص للمشاركة في بناء المدارس يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل، علاوة على ضرورة تأهيل وتدريب المعلمين على النظم التكنولوجية الحديثة للتعليم.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن القيادة السياسية تعمل على توفير جميع السبل اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوفير المناخ المحفز لتوطين وإنتاج المعرفة ومواكبة التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى سد الثغرات والفجوات في كل قطاعات الدولة خاصة التعليم والصحة، ولذلك تبذل قصارى جهدها لتطويرهم خاصة في ظل مواجهة مشكلة النمو السكاني .

وقال النائب الدكتور علي مهران، رئس لجنة لصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، يؤكد حرصه الدائم على تطوير التعليم بكافة مراحله، إضافة إلى كشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.

وأوضح مهران، أن التعليم الجامعي هو أساس بناء المجتمع من خلال تخريج أجيال قادرة على بناء المستقبل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي ألقى الضوء على أهمية مواجهة النمو السكاني والكثافة الطلابية في المدارس بإنشاء مداس جديدة بمشاركة القطاع الخاص مما يمثل دفعة جديدة لتشجيع الاستثمار في التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة قامت بإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع مبادرة أبدأ لصالح التعليم الفني بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الأهلية لتقليل الفجوة في القطاع التعليمي.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة تسعى إلى حل مشكلات قطاعي التعليم والصحة من خلال وضع خطة متكاملة للنهوض الشامل بالقطاعين التعليمي والصحي للدخول إلى عصر جديد بخريج مؤهلة لسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمل والمشاركة في مسيرة تنمية الوطن يما يسهم فى إعادة صياغة وتأهيل الشخصية المصرية نحو مستقبل أفضل.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية خاصة العنصر البشري من خلال تأهيل وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، قائلًا:" المعلم هو العمود الفقري لتطوير العملية التعليمية".

كما أشاد إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه ، مؤكدا انها خطوة إيجابية ونحتاج للمزيد.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أننا نحتاج إلى زيادة عدد المدارس بشكل أكبر خلال الفترة القادمة ، وأن يكون يكون هناك مجهود وتطوير بشكل أكبر فى المنظومة التعليمية والإهتمام بالمدارس الحكومية خاصة وأننا نؤسس للجمهورية الجديدة والتى تتطلب أن يكون لدينا تعليم متطور ، كما يجب الإهتمام أيضا بالرياضة فى المدارس فى المحافظات والقرى والنجوع.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن أساس أى دولة هو الإهتمام بالتعليم ، مشيرا إلى أن البناء الحقيقى للدولة يكون من خلال إنتاج كوارد منذ مرحلة الطفولة حتى يكون لدينا قيادات فى كافة المناصب على مستوى الدولة تم تأسيسهم منذ الصغر.

وأوضح أننا لدينا مشكلة كبير فى المنظومة التعليمية فى مصر منذ قديم الأزل ، مؤكدا على ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى من خلال توجيهات لوزارة التعليم بحل كافة المشاكل المتعلقة بالمنظومة التعليمية.