عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لعامل تاجر في الهيروين وحاز فرد خرطوش

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين وبمعاقبته لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في البساتين. 


صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7796 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 982 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم حسين مسلم، 28 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص.
وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد محمود محمد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وكذا حيازته وإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص للدفاع عن تجارته فاستصدر إذن من النيابة العامة وتوجه نحو مكان تواجده وأعد الأكمنة الثابتة والمتحركة وخلال استيقاف المتهم بإحداها أبصره ممسكًا بيده حقيبة قماش صغيرة الحجم باستخلاصها وتفتيشها تبين احتوائها على عدد 70 كيس بلاستيكي تحوي جميعها على جوهر الهيروين المخدر وكذا ميزان حساس ومبلغ مالي وباستكمال تفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والميزان الحساس في تجزئة تلك المواد والاتجار فيها والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته المؤثمة قانونًا والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار.

ـ70 كيس هيروين المشدد 7 سنوات الهيروين محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

ترشيحاتنا

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

شاهد .. لحظة تدمير الجيش الروسي مستودع ذخيرة كبيرا في أوكرانيا

علي وإيناس بتوع المخدرات | حكم رادع للمتهمين.. تفاصيل

«بيوزعوا شربات».. أجواء مبهجة احتفالا بالمولد النبوي في سيدنا الحسين.. فيديو

بعد ارتفاع جرام الـ 21 .. أسباب تدفعك لشراء عيار 18

حرق عربيتها واتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجأة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

فيديو

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ