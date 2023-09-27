المشدد 7 سنوات لعامل تاجر في الهيروين وحاز فرد خرطوش

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين وبمعاقبته لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في البساتين.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7796 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 982 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم حسين مسلم، 28 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص.

وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد محمود محمد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وكذا حيازته وإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص للدفاع عن تجارته فاستصدر إذن من النيابة العامة وتوجه نحو مكان تواجده وأعد الأكمنة الثابتة والمتحركة وخلال استيقاف المتهم بإحداها أبصره ممسكًا بيده حقيبة قماش صغيرة الحجم باستخلاصها وتفتيشها تبين احتوائها على عدد 70 كيس بلاستيكي تحوي جميعها على جوهر الهيروين المخدر وكذا ميزان حساس ومبلغ مالي وباستكمال تفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والميزان الحساس في تجزئة تلك المواد والاتجار فيها والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته المؤثمة قانونًا والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار.