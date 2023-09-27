أعضاء أمانة القاهرة بحماة الوطن يحتشدون لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

وكلتك كمل مسيرتك..

واصلت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن لليوم الثاني على التوالي حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ أكتوبر المقبل وانعقادها في شهر ديسمبر القادم.



وقال اللواء صلاح المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الأمانة يشرفون علي جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب لليوم الثاني على التوالي. مشيرا إلي أنه خلال الساعات الماضية بدء توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.



من جانبه قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها أشرفوا علي تحرير التوكيلات مشيرا إلي أن الحزب يناشد جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

وشدد المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن أن اليوم و الأمس احتشد أعضاء الأمانة العامة لتحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي مشددا علي أنه تم تكليف كافة الأمانات النوعية التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع علي المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، أن أمانة الإعلام دشنت خطة منظمة للتواصل مع الجماهير، ومواجهة مخططات أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.