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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق ماراثون الرمال العالمي بمشاركة 10 دول.. نوفمبر المقبل

مؤتمر ماراثون الرمال
مؤتمر ماراثون الرمال العالمى

أعلن ثري جوته منظم ماراثون الرمال العالمي، عن انطلاق الماراثون نوفمبر المقبل بمشاركة ١٠ دول بعدد ٥٠٠  متسابق ، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة ، وينفذ في مصر التى اتيحت له كثير من الدعم.

 

أوضح جوته خلال كلمه له في المؤتمر الصحفي لماراثون الرمال العالمي، أن المتسابقين سيخضون منافسة بطول ١٢٠ كيلو مترا فى صحراء الفيوم، معبرا عن اندهاشه بالخدمات القوية المقدمة في السباق، من جودة الخدمة الطبية والتكنولوجية.

 

من جانبه وصف وزير الشباب والرياضة الدكتوى أشرف صبحي، تنظيم الأحداث الرياضبة بالمكسب الكبير، عبر التنسيق مع الوزارة الشكر للرئيس السيسي الذي يولي اهتمام بالرياضة.

 

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الأحداث الرياضية لديه نوعان واحدة منظمة من قبل الدولة واخري خارج الخطط نعمل على جذبها، وفى إطار ذلك استطاعت مصر جذب فعاليات رياضية ضخمة وربطها بالسياحة الرياضية.

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