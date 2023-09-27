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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سنوات من الإنجازات.. جهود مصر بمجال البيئة في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير لها، العلامات الفارقة التي زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحتين الإقليمية والعالمية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

 

وذكر التقرير أن ذلك ظهر جليًا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي.

 

كما أشار التقرير، إلى أن الدولة استكملت منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، حيث إن اهتمامات الدولة المصرية في مجال التحسين البيئي تكللت باستضافة مصر قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ العام الماضي مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن وهو حوالي 30% إلى 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2023-2024 وصولًا إلى 50% بحلول عام 2024-2025.

 

كذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية، حيث تم التوسع لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية.

 

حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا، كما تنتج أكثر من 48 ألف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6 آلاف فدان يستفيد منها 9 آلاف مواطن وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.

 

كما استعرض تقرير "إكسترا نيوز" الطفرة الكبيرة في عهد الرئيس السيسي في الحد من تلوث الهواء، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 120 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية؛ من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية.

 

عائدات سنوية بلغت 65 مليون جنيه مصري 

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير المحميات الطبيعية، ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية بلغت 65 مليون جنيه مصري وأكثر من 3 ملايين دولار خلال 2022.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر المجال البيئي نظومة البيئة الموارد الطبيعية

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