النائب أحمد دياب: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تنشط التعاون الاقتصادي بين البلدين

قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، سيعمل على تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد" دياب" في تصريحات صحفية أن لقاءات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان دائماً تصب في دعم واستقرار المنطقة العربية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعميق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

وأوضح النائب أحمد دياب أن لقاء الدولتين جاء بهدف التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية وتوحيد الصفوف لمواجهه كافة التحديات، لذلك نجد زيارات الرئيس السيسي إلى الخارج تصب في صالح المنطقة، مؤكداً أن مصر أصبحت تلعب دورا محورياً في القارة الأفريقية بل والعالم أيضا.