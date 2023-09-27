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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر.. ليبيا تكشف عن الدول الأقرب للمشاركة في إعادة إعمار درنة

ليبيا
ليبيا

قال وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، على السعيدي، اليوم الأربعاء، إن عملية إعادة إعمار درنة ستتكلف أكثر من ملياري دولار.

وأكد السعيدي، أن “عملية إعادة إعمار درنة ستستغرق سنتين على الأقل”، مشيراً إلي أن “أموال إعادة إعمار درنة متوافرة بالكامل ونحتاج للخبرات”.

وقال وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، إن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت الأقرب للمشاركة بخطة إعادة إعمار درنة.

وفي وقت سابق من اليوم، نجحت فرق الإنقاذ العاملة بليبيا في انتشال 17 جث ــة قبل قليل من مياه درنة وتسليمها لمركز طب الطوارئ والدعم لنقلها إلى الجهات المختصة بفحوص الحمض النووي للتعرف عليها .

وبحسب صحيفة المرصد الليبية؛ تعمل القوات المسلحة وكل فرق الانتشال المحلية والدولية اليوم بوتيرة سريعة تحسبًا للتقلبات الجوية المحتملة خلال الساعات القادمة.

ليبيا.. انتشال 17 جثة من مياة درنة وتسليمها للسلطات لفحصها بالحمض النووي

ليبيا.. إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات فيضانات درنة

وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية في إجتماعه بدرنة أصدر عددا من القرارات منها صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة في مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.

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