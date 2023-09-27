بينها مصر.. ليبيا تكشف عن الدول الأقرب للمشاركة في إعادة إعمار درنة

قال وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، على السعيدي، اليوم الأربعاء، إن عملية إعادة إعمار درنة ستتكلف أكثر من ملياري دولار.

وأكد السعيدي، أن “عملية إعادة إعمار درنة ستستغرق سنتين على الأقل”، مشيراً إلي أن “أموال إعادة إعمار درنة متوافرة بالكامل ونحتاج للخبرات”.

وقال وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، إن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت الأقرب للمشاركة بخطة إعادة إعمار درنة.

وفي وقت سابق من اليوم، نجحت فرق الإنقاذ العاملة بليبيا في انتشال 17 جث ــة قبل قليل من مياه درنة وتسليمها لمركز طب الطوارئ والدعم لنقلها إلى الجهات المختصة بفحوص الحمض النووي للتعرف عليها .

وبحسب صحيفة المرصد الليبية؛ تعمل القوات المسلحة وكل فرق الانتشال المحلية والدولية اليوم بوتيرة سريعة تحسبًا للتقلبات الجوية المحتملة خلال الساعات القادمة.

وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية في إجتماعه بدرنة أصدر عددا من القرارات منها صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة في مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.