ليبيا.. إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات فيضانات درنة

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه بدرنة عددا من القرارات منها صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة في مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.

وبحسب صحيفة الساعة 24 الليبية؛ فقد قررت الحكومة الليبية توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.

كما أعلنت الحكومة الليبية قيامها بصيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة.

كما منحت الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضـ.ـررة جراء الفيضانات والسيول بجانب تكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتـ.ـضررة بشكل كامل وتوفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.

كما اعلنت عن توفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع القادم.

ووافقت الحكومة أيضا على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بجانب سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتـضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها أو التعاقد مع شركات أخرى على الفور.

كما أعطت الحكومة الليبية مهلة أسبوعين للجهة القائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة فورًا والتأكيد على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر.

وقالت الحكومة الليبية أن مؤتمر إعمار درنة سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم افضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.