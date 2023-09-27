ليبيا.. انتشال 17 جثة من مياة درنة وتسليمها للسلطات لفحصها بالحمض النووي

نجحت فرق الإنقاذ العاملة بليبيا في انتشال 17 جثة قبل قليل من مياه درنة وتسليمها لمركز طــب الطوارئ و الدعم لنقلها الى الجهات المختصة بفحوص الحمض النووي للتعرف عليها .

وبحسب صحيفة المرصد الليبية؛ تعمل القوات المسلحة وكل فرق الانتشال المحلية والدولية اليوم بوتيرة سريعة تحسبًا للتقلبات الجوية المحتملة خلال الساعات القادمة.

وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية في إجتماعه بدرنة أصدر عددا من القرارات منها صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة في مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.

وقررت الحكومة الليبية توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.

كما اعلنت الحكومة الليبية قيامها بصيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة.

ومنحت الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضـ.ـررة جراء الفيضانات والسيول بجانب تكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتـ.ـضررة بشكل كامل وتوفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.

فيما أعلنت عن توفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع القادم.

ووافقت الحكومة أيضا على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بجانب سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتـضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها أو التعاقد مع شركات أخرى على الفور.

كما اعطت الحكومة الليبية مهلة أسبوعين للجهة القائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة فورًا والتأكيد على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر.

وقالت الحكومة الليبية إن مؤتمر إعمار درنة سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم افضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.