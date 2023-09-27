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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كارثة كبيرة..أحمد موسى: تحقيق عاجل في العراق بعد حريق إحدى القاعات شمال البلاد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء للأشقاء العراقيين، بعد الحادث الأليم الذي ضرب العراق، وكان الفيديو الأكثر مشاهدة خلال الساعات الماضية، إذ أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين بسبب الألعاب النارية. 

أحمد موسى يعرض حريقا هائلا في العراق 

وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" مقطع فيديو للحريق الذي ضرب إحدى المدن في العراق، وسط صراخ كبير من المواطنين، ومناشدات للمطافئ من أجل الدخول وإنقاذ المواطنين.

وقال موسى، إن ما حدث في العراق كارثة، وتم إعلان الحداد شمال العراق لمدة ثلاثة أيام، وتوجد تحقيقات واعتقال لعدد من المتهمين الذين نظموا الاحتفال في هذه القاعة، وقيل إنه كان هناك رفض من الدفاع المدني في العراق لتنظيم الاحتفال في هذه القاعة، إذ أنه كان هناك مشاكل في الإطفاء بهذه المنطقة. 

وتابع أحمد موسى، أن هناك تحقيقات تتم على أعلى مستوى في الوقت الحالي، ومتابعة كافة المناطق المخصصة لإقامة الأفراح، مع التشديد القوي على مراقبة ملف الألعاب النارية باعتبارها السبب في الحريق الضخم الذي نشب شمال العراق. 

وأشار إلى أن مصر قدمت خالص التعازي للأشقاء بالعراق في هذا الحادث الأليم. 

أحمد موسى العراق برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد شمال العراق

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