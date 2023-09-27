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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بنراعي ربنا .. أحمد موسى: مصر لا تحتاج دروسا في حقوق الإنسان

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن فرق من النيابة العامة أجرت تفتيش مفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون من أجل التأكد على معاملة النزلاء والإجراءات الخاصة بكل المراكز المختلفة. 

أحمد موسى يكشف تفاصيل تفتيش مفاجئ من النيابة العامة على مراكز الإصلاح 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المستشار محمد شوقي، النائب العام وجه بضرورة وجود تفتيشات مفاجئة على مراكز الإصلاح والتأهيل لرؤية معاملة النزلاء، موضحا أن النيابة العامة تأكدت أن وزارة الداخلية تراعي حق النزلاء وتعطيهم حقوقهم الإنسانية. 

وتابع أحمد موسى، أن النزيل المتواجد في مراكز الإصلاح ليقضي عقوبة، ويتم توفير كافة الضمانات له داخل قطاعات الإصلاح والتأهيل، "إحنا بنراعي ربنا في النزلاء الموجودين في مراكز الإصلاح، وبيتم توفير كل حقوقه". 

واستكمل، أن بيان النيابة العامة اليوم أكد أن أماكن الطعام في المراكز مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتحقق من النزلاء وصحتهم، "النيابة عملت تفتيش كبير النهاردة، واللي حصل النهاردة هو أكبر رد لحقوق الإنسان، مصر مش محتاجة حد يديها دروس في حقوق الإنسان إحنا بنراعي ربنا". 

وشدد أحمد موسى، على أن هناك ثقة في وزارة الداخلية، “هما مين اللي في الداخلية، دول ولادنا وأخواتنا وأهلنا، وعندهم حرص كبير على معاملة النزلاء بشكل كويس، حريصون جدا على الموضوع ده”. 

أحمد موسى النيابة العامة وادي النطرون مراكز الاصلاح النائب العام قناة صدي البلد

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