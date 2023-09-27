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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى : ما فعله الرئيس السيسي لأجل الشعب المصري لا يُنسى

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، في واحد من المناسبات المهمة لدى كل المسلمين في العالم العربي، قائلا إن الرئيس السيسي شارك اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف ووجه الشكر على كلمة شيخ الأزهر اليوم. 

أحمد موسى يسترجع مواقف الرئيس السيسي 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه أثناء تواجده في قاعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تأمل نفس المشهد منذ عشر سنوات في نفس القاعة، والتي كان فيها الرئيس السيسي القائد العام للقوات المسلحة في فترة عصيبة كانت تشهدها الدولة المصرية. 

وانفعل أحمد موسى على الهواء: “لما كنا قاعدين من 10 سنين في مايو ويونيو 2013 قبل ثورة 30 يونيو الوضع كان مختلف تماما، ووقف الفريق أول عبد الفتاح السيسي من أجل إنقاذ الوطن، والناس كلها وقفت للسيسي وقتها، إحنا مبننساش مواقف الرجال، والسيسي وقف للشعب المصري وتحمل عشانه الكثير”.

واستكمل أنه يجب الوقوف في هذه اللحظة لأن تلك اللحظة كانت لحظة كاشفة وهامة في تاريخ الشعب المصري، إذ أن الرئيس السيسي في هذا التوقيت تحمل الكثير خلال فترة جماعة الإخوان الإرهابية. 

وواصل: "كنا بنطلع في التلفزيون نستنجد بالسيسي والقوات المسلحة، والناس كانت بتبكي إلحقونا في فترة عهد الإخوان، السيسي في اليوم ده طلع وقال نروح نموت أحسن لما حد يمس أي مواطن مصري أو يروعه أو يهدده في الشارع المصري". 

أحمد موسى المولد النبوي الشريف شيخ الأزهر برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد الرئيس السيسي

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أحمد موسى : ما فعله الرئيس السيسي لأجل الشعب المصري لا يُنسى

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