شكر خاص لـ موسى .. وزير الشباب والرياضة يكشف موقف صلاح من الأولمبياد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ثقته في المنتخب الأولمبي وتقديم أداء ونتائج جيدة خاصة في وجود مدير فني له خبرة في الأولمبياد

وقال صبحي عبر برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى أتمنى أن يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب الأولمبي في باريس ضمن الـ3 لاعبين الكبار الذين يتم اختيارهم ضمن البعثة ، مشيرا إلى أن وجود صلاح مفيد جدا ، ولكن اختياره يعود لرؤية الجهاز الفني.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بشكر للإعلامي أحمد موسى على دوره الإعلامي الوطني الذي يقوم به من خلال برنامجه على مسئوليتي