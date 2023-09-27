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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب المصريين الأحرار: المشاركة في الانتخابات واجب على كل مواطن

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعلن عن تشكيل لجنة حزبية شعبية، من الشعب، تستهدف المناقشة والحديث مع المواطنين في الشارع، للتعرف على متطلباتهم.

 

وأضاف "عصام خليل" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المشاركة في الانتخابات والتصويت، حق وواجب على كل مواطن، متابعا: صوتك يحدد مصير بلدك لمدة 6 سنوات.

 

واسترسل:" يجب على المواطنين دراسة ومعرفة مقومات المرشحين، ومعرفة صفاتهم وقدراتهم، منوها بأن هناط بعض الأيادي الخفية يرغبون في نشر الشائعات وتحريض المواطنين.

 

وأكد على أن الهجوم الذي يحدث على مصر بعد تحليل الأرقام يكون على نقاط القوة، متابعا:الجهود التي بذلت على مدار التسع سنوات الماضية هي التي أنقذت الاقتصاد المصري.

 

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