حزب المصريين الأحرار: مدة الدعاية الانتخابية ليست قصيرة

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعلن عن تشكيل لجنة حزبية شعبية، من الشعب، تستهدف المناقشة والحديث مع المواطنين في الشارع، للتعرف على متطلباتهم.

وأضاف "عصام خليل" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن نموذج التأييد المطلوب 25 ألف توكيل من إجمالي من لهم حق التصويت، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية يجب أن لا يقل قوامها في الأساس عن 30 ألف متطوع.

واسترسل: مشاركة وصوت المواطن جزء من مشوار الحفاظ على البلد، منوها بأن الإخوان لم ينتهوا وهناك حرب كبيرة على مصر، كما أننا سنتعرض لهجوم غير عادي الفترة القادمة.

وفيما يخص مدة الدعاية الانتخابية، أكد على أن مدة الدعاية الانتخابية ليست قصيرة، ومن يقول إنها قصيرة يعني أنه ليس مستعدا أو لا يعرف قيمة منصب رئيس مصر، وهذا يهين صاحب التصريح ولا يصب في صالحه.

وأكمل: هناك من يحاول التشكيك في قدره القضاء وإشرافهم على الانتخابات.