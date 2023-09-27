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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني توزع 200 ألف علبة حلوى احتفالا بالمولد النبوي

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن توزيع مؤسسة أبو العينين، بالتعاون مع التحالف الوطني 200 ألف علبة حلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف. 

مؤسسة أبو العينين توزع علب حلوى المولد 

وجاء في التقرير، المعروض من خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن عربات مؤسسات أبو العينين والتحالف الوطني وهي تجوب عدد من المناطق وتوزيع علب حلوى المولد على المواطنين الأكثر احتياجا، وسط سعادة كبيرة من المواطنين بالحصول عليها، موجهين الشكر لمؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني. 

وتحدث في التقرير أكثر من مواطن معربين عن سعادتهم الكبيرة بالدعم الكبير المقدم من خلال مؤسسة أبو العينين، ومن خلال التحالف الوطني، حيث قال أحد المواطنين: " كل موسم فاكرنا، وفي رمضان، وفي عيد الأضحى وفي مولد النبي، شكرا التحالف الوطني"، فيما قال مواطن آخر: "بيدينا شنطة رمضان، ولحمة في العيد ومولد النبي عمرهم ما نسيونا، شكرا مؤسسة أبو العينين وشكرا التحالف الوطني". 

وقال مواطن آخر: "أشكر مؤسسة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين، كل سنة وهما طيبين وعلطول فاكرينا"، فيما قالت أحد المواطنات: "شكرا التحالف الوطني على أنهم فاكرينا دايما، وفي كل مكان وفي أي وقت موجودين معانا، ولو حصل أي ظرف طارئ بيتواجدوا معانا". 

مؤسسة ابو العينين حلوى المولد المولد النبوي الشريف التحالف الوطني قناة “صدى البلد”

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