رانيا فريد شوقي: المداح 3 كان الأنجح بين الأجزاء السابقة

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الفضائيات فى دورته ال١٤ ، عن دورها فى مسلسل المداح٣ الذى عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضى.

وقالت فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أنها استمتعت بالعمل فى المسلسل لأنه دور مختلف والعمل معتمد على النجاح بسبب اجتهاد فريق العمل .

وأضافت، أن المداح٣ هو الأنجح بين ال٣ أجزاء.



ومسلسل المداح من بطولة الفنان حماده هلال، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد عز، خالد سرحان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، حنان سليمان، محمد مهران، سلمى أبو ضيف، أحمد ماهر، عصام السقا، وإخراج أحمد سمير فرج.