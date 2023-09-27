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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. نيللي كريم تكشف تفاصيل فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" فى أسرار النجوم

صدى البلد

تحل الفنانة نيللى كريم، ضيفة  على إذاعة "نجوم أف.إم"، مع المذيعة إنجى على، فى برنامجها "أسرار النجوم" لتتحدث عن فيلمها الجديد "ڤوى ڤوى ڤوى" وترشيحه للأوسكار، وتحكى عن طبيعة الشخصية وأصعب المشاهد التى قامت بها خلال .

كشفت الفنانة نيللي كريم سبب غيابها عن عروض أفلامها الخاصة مؤخرا، سواء ع الزيرو مع محمد رمضان، وفوي فوي فوي مع محمد فراج.

وقالت نيللي كريم في تصريحات لـ et بالعربي، على هامش حضورها للعرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي،  إنها غابت  عن العروض الخاصة في مصر مؤخرا، بسبب انشغالها بالسفر.

وأوضحت نيللي كريم أنها كانت في جولة لعدة دول مؤخرا منها أمريكا، ولا يوجد بينها وبين أي شخص خلافات سواء على البوسترات أو مع شركات الإنتاج.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

اذاعة نجوم أف إم الفنانة نيللي كريم المذيعة انجى على فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى ڤوي ڤوي ڤوي

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