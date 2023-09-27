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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان مجدي إمام يكشف تفاصيل فيلم "في طريق الهجرة"

الفنان مجدي إمام
الفنان مجدي إمام

كشف الفنان مجدي إمام كواليس فيلمه الجديد "في طريق الهجرة"، مؤكدا أنه تناول النقاط التي تحرك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الـ 15 يوم منذ أن خرج من بيته مع سيدنا أبو بكر وتحركوا للهجرة إلى المدينة.

 

‏وتابع ‏خلال حوار في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصري"، أن كل الأماكن التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تم تصويرها في المملكة العربية السعودية ما بين مكة والمدينة بالاستشهاد من بعض العلماء هناك، مؤكدا أنهم حصلوا أيضا على موافقة الأزهر الشريف.

 

‏ وأضاف انهم استعانوا بالتكنولوجيا الحديثة والجيولوجيا خلال هذه الرحلة.

الفنان مجدي إمام في طريق الهجرة برنامج صباح الخير يا مصر الازهر الشريف سيدنا أبو بكر

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