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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال معركة الدبابات: منعنا العدو من دخول الإسماعيلية عبر الثغرة

صدى البلد

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، إنه في ديسمبر 1973 كان تماثل للشفاء من إصابته في معركة الدبابات، وعاد إلى جبهة القتال بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه رغم وقف إطلاق النار أطلق العدو صاروخا على مجند في برج إرسال تلفزيوني، فأصيب المجند، وكان هناك الضابط أحمد نجاتي يستعد للنزول في إجازة، فألقى حقيبته وذهب ينقذ المجند، فأصابه صاروخ هو الآخر واستشهد.

وأوضح أن معركة أبو عطوة غيرت اتجاه قوات العدو بدل من دخول الإسماعيلية انسحبوا خلال السويس، وفي السويس تلقوا "علقة تانية"، وخلفت المعركة متحفا في غرب القناة في عزبة أبو عطوة، يضم 7 دبابات إسرائيلية محطمة، ولوحة شرف فيها أسماء جميع المشاركين في المعركة من أبطال الجيش المصري.

 

فداء للوطن


واختتم البطل المصري حديثه بأنه شعر بالفخر حين كرم الرئيس السيسي أبطال معركة أبو عطوة، وأنه مازال على الاستعداد إلى الذهاب للقتال فداء للوطن حتى الآن.

معركة الدبابات حرب اكتوبر العريف عباس محمد أبو العباس وقف إطلاق النار الضابط أحمد نجاتي الاسماعيلية

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