العريف أبو العباس: رفضنا الإفطار في حرب أكتوبر رغم صدور فتوى تبيحه

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" خلال حرب أكتوبر، إنهم تلقوا أمرًا بالاستدعاء فتحركوا من المنطقة العسكرية في الهرم، دون معرفة وجهتهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيارة الجيش دخلت بهم منطقة أنشاص وبعدها "بلبيس"، وكان ذلك يوم 17 رمضان، وكانوا صائمين ورفضوا الإفطار رغم صدور فتوى تُبيح ذلك.

أين سيشتبكون مع العدو.

وأشار إلى أنهم في بلبيس تسلموا وجبة الإفطار واشتروا بلح من الطريق وفطروا، ودخلوا بعدها القصاصين بعد المغرب، مؤكدًا أنهم كجنود لم يكونوا يعلمون أين هم ذاهبون وأين سيشتبكون مع العدو.