قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة تحضير دنش بالجبن الكريمى..
مكونات الدنش:
- 1 عبوة من مربعات عجين الباف باسترى.
- 1 بياض بيض.
- 2 ملعقة كبيرة ماء.
- ½ كوب مربى المشمش.
- 1 ملعقة كبيرة ماء.
مكونات الحشو:
- 1 كوب جبن كريمى.
- 1 صفار بيض.
- 4 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- رشة ملح.
مكونات الآيسنج:
- ¼ كوب سكر بودرة.
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
الطريقة:
1 - يسخن الفرن على حرارة أعلى من المتوسط (400 درجة)، وتفرد صينيتين مسطحتين بورق البرشمان.
2 - يوضع الجبن الكريمى والسكر فى وعاء عميق، ويخفقا لدقيقة بالمضرب الكهربائى على سرعة عالية.
3 - يضاف صفار البيض والفانيليا والملح إلى الجبن، وتخفق المكونات معاً حتى تصبح مزيجاً ناعماً ومتجانساً، ثم يترك جانباً لحين الحاجة إليه.
4 - تُفرد مربعات عجين الباف باسترى (العجين المورق) فى صوانى الخَبز على ورق البرشمان.
5 - ويمكن إستخدام لفة كبيرة من العجين وتقطيعها إلى مربعات متساوية، وذلك بعد فرد العجين على طاولة منثورة بالطحين.
6 - يخفق بياض البيض بملعقتى الماء جيداً، ويدهن به مربعات العجين بالفرشاة.
7 - توضع ملعقة كبيرة من حشو الجبن الكريمى فى منتصف مربع العجين، وتطوى أطراف مربع العجين فوق الحشو، وتلصق ببعضها بقليل من خليط بياض البيض حتى تغطى الحشو بقدر الإمكان.
8 - يدهن أعلى الدنش بخليط البيض، ثم يُخبز من 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى يأخذ العجين اللون الذهبى.
9 - يُخرج الدنش من الفرن، وينقل إلى شبكة التبريد ويترك حتى يبرد.
10- توضع مربى المشمش وملعقة الماء فى مقلاة صغيرة على نار خفيفة، وتقلب المربى حتى تسيل تماماً.
11- يدهن أعلى وحدات الدنش بخليط المربى السائلة بواسطة الفرشاة.
12- توضع كل مكونات الآيسنج فى وعاء صغير، وتخفق جيداً بالشوكة حتى تندمج ببعضها وتصبح مزيجاً ناعماً.
13- بإستخدام الشوكة، ينثر مزيج الآيسنج فوق وحدات الدانش، ويترك لدقائق حتى يجف، ثم يرص فى صحن التقديم ويقدم.