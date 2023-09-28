طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل خبز بالسمسم..

المكونات:



300 غم أو3 /1 1 كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة سكر

15 غم خميرة بيرة

50 غم أو ¼ كوب زبدة

1 صفار بيضة

بذور السمسم

ملح



الطريقة:



1- نذيب 30 غم من الزبدة في ½ كوب ماء ساخن ثم نضيف الخميرة و نحرك حتى تذوب.

2- نضيف الخليط السابق إلى 100 غم من الدقيق مضاف إليه ملعقة كبيرة سكر و رشة ملح.

3- نضيف ما تبقى من الدقيق و نعجن جيداً من 8 إلى 10 دقائق.

4- نضع العجينة في وعاء مدهون بالزبدة و نحركها عدة مرات داخل الوعاء لتتوزع الزبدة عليها بالكامل.

5- نغطي العجينة بقطعة قماش و ندعها مدة ساعة حتى تختمر.

6- نعجن العجين مرة أخرى و بسرعة ثم ندعها لترتاح مدة 15 دقيقة و نقطعها إلى 8 كرات و نقوم بصنع الكعك.

7- نضغط براحة اليد على الكرات و يفضل عمل ثقب في الوسط لأنه سيساعدنا خلال عملية الطهي في الماء و السكر و نغطيها بقطعة قماش و نتركها لترتاح مدة 15 دقيقة.

8- نطهو الكعك مدة 3 دقائق في ماء ساخن مع ما تبقى من السكر و القليل من الملح ثم نقلبها و نطهو الجانب الآخر مدة 5 دقائق أخرى.

9- نصفي الكعك و نضعه في صينية مدهونة بالزبدة ثم ندهن قطع الكعك بصفار البيض.

10- نوزع بذور السمسم عليها و ندخلها الفرن الساخن عند درجة حرارة 180 من 20 إلى 25 دقيقة ثم عند درجة حرارة 230 لعدة دقائق لتتحمر.