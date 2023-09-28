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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو متعرفش.. أسباب ضعف فرامل اليد في السيارة

صدى البلد

تعتبر الفرامل أهم وسائل الأمن والسلامة في السيارات، فهي تتحكم في سلامة السائق والركاب، لذلك تحتاج لعناية واهتمام من نوع خاص، وتعتبر وظيفة فرامل اليد والغرض الرئيسي منها هو إبقاء السيارة ثابتة، وبدون حركة أثناء التوقف.

 

ومثل قطع السيارة الأخرى، تتعرض فرامل اليد لأعطال تتسبب في حدوث ضعف بها، مما يؤدي لتحرك السيارة عند ركنها في مكان غير متساوي، مما قد يعرضها لحادث.

 

تعتبر فرامل اليد منفصلة عن أنظمة الفرامل الهيدروليكية للسيارة، وتعمل فرامل اليد في أغلب السيارات بطريقة ميكانيكية، وتقوم بإيقاف عمل عجلات المحور الخلفي فقط.

 

أسباب ضعف فرامل اليد في السيارة:

- تلف تيل الفرامل واحتياجها إلى تغيير. 

- احتياج وصلات الفرامل الموجودة داخل الطنبور الخلفي لتشحيم.

- ارتخاء كابل فرامل اليد، ويحتاج الى شد وضبط من جديد.

- ابتعاد تيل الفرامل الخلفية للسيارة بعيدة عن الأسطوانة وتتطلب إعادة ضبط "رجلاش" 

- وجود خلل في أجزاء فرامل اليد داخل الطمبور، ويجب زيارة متخصص.

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