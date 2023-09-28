اتفاقية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر لمدة 7 سنوات

أطلقت اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 7 سنوات لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية لتحقيق أفضل النتائج الطبية.

وأكد الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الرعايه الصحية، أنه تم توقيع الاتفاقية مع سيمنز هيلثنيرز إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات الطبية، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 7 سنوات تدعم تركيب واستبدال وصيانة معدات وأجهزة المنظومة التكنولوجية في مختلف المرافق الطبية ، لضمان تزويد المرضى بباقة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية التي تضاهي المعايير العالمية ودعمها بأحدث النظم التكنولوجية الطبية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تبرز مدى التزام المجموعة بتزويد المرضى في مصر بأحدث خدمات الرعاية الصحية، من خلال منظومة تكنولوجية طبية فائقة الجودة وعلى أعلى مستويات التطور، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات رضاء المرضى.