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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الذكرى 25 لإنشاء Google.. حيل مهمة لاتعرفها عن محرك البحث جوجل

محرك بحث جوجل
محرك بحث جوجل

احتفل محرك البحث جوجل Google Search، أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بالذكرى 25 لإنشاء Google، وقد صممت الشركة الأمريكية "دودل" خصيصا للاجتفال بهذه المناسبة يظهر على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير على الإنترنت.

الذكرى 25 لإنشاء Google

شهد محرك البحث جوجل طيلة 25 عاما العديد والعديد من التغييرات التي قد لا يعلم عنها الكثيرين شئ، أضافت جوجل من خلال الكثير من الموايا من بينها من بينها علامات الاقتباس، والبحث في موقع واحد فقط، وغيرها العديد من المزايا التي تجعل استخدام Google أمرًا مفيدًا، أكثر من مجرد كتابة بعض الكلمات في محرك البحث، لذا سنوضح لك فيما يلي أفضل الحيل لمحرك بحث جوجل.

 

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أفضل الحيل لمحرك بحث جوجل

1. استخدم علامات الاقتباس للعثور على شيء محدد:

أحد أفضل ابتكارات جوجل هو إضافة علامات الاقتباس حول العبارة في مربع البحث للحصول على نتائج أفضل، فهو يفرض على جميع النتائج تضمين تلك المصطلحات بجوار بعضها البعض، تماما كما تكتبها، وهذا يجعل العثور على ما تريد أسهل بكثير، ولكن استخدمه بحكمة لأنه يقلل النتائج بشكل كبير.

استخدم علامات الاقتباس للعثور على شيء محدد

2. حدد علامة تبويب الفئة للحصول على النتائج ذات الصلة:

لا يحتوي جوجل على مربع بحث يستخدم مرة واحدة فقط، إذا كنت تريد رؤية الصور، فحدد الصور أعلى صفحة النتائج بحيث تكون جميع النتائج مجرد صور لكل ما تبحث عنه، أو اختر مقاطع الفيديو والأخبار والتسوق والخرائط وما إلى ذلك لهذه الأشياء، استخدم هذه الميزة لتضييق نطاق النتائج المفضلة بسرعة دون إضافة كلمات إضافية إلى استعلام البحث.

حدد علامة تبويب الفئة للحصول على النتائج ذات الصلة

3. البحث في مواقع محددة باستخدام النقطتين:

يمكن لـ جوجل البحث في عدد لا يمكن تصوره من مواقع الويب، ولكن ليس من الضروري القيام بذلك، إذا كان هناك موقع واحد فقط تريد رؤية النتائج منه، فاستخدم جوجل للبحث في موقع الويب هذا فقط باستخدام خيار الموقع، فقط قم بإضافة النقطتين (:) في مربع البحث بعد الكلمة التي ترغب في البحث عنها ثم اكتب نطاق الموقع وسيظهر لك ما تبحث عنه بسهولة.

البحث في مواقع محددة باستخدام النقطتين

4. استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص النتائج:

يمكن لمستخدمي Chrome الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية من جوجل للحصول على نتائج سريعة، تعتبر هذه الأداة مفيدة للغاية إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتدقيق النتائج وفتح مواقع الويب المختلفة للعثور على ما تبحث عنه، ستقوم أداة جوجل بسحب النتائج ذات الصلة وتلخيصها في أعلى الصفحة.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص النتائج

5. البحث باستخدام صورة:

ربما تكون معتادًا على استخدام النص للبحث عن شيء ما على جوجل ، ولكن هل تعلم أنه يتيح لك أيضا إجراء بحث عكسي عن الصور؟ فقط اضغط على أيقونة الكاميرا بجوار مربع البحث لتحميل الصورة التي ترغب في العثور عليها.

البحث باستخدام صورة على جوجل

6. تعريف الكلمات:

توجد الكثير من مواقع القواميس على الإنترنت، ولكن جوجل تعمل بشكل جيد في تعريف المصطلحات أيضا، ما عليك سوى كتابة تعريف أو define متبوعا بكلمتك لمعرفة ما تعنيه وكيفية استخدامها في الجملة وقائمة المرادفات.

تعريف الكلمات على جوجل

7. البحث عن صفحات الويب المنشورة قبل أو بعد تاريخ معين:

إحدى الطرق الحديثة للعثور على معلومات معينة هي دمج أوامر بحث جوجل المتقدمة مثل هذا الأمر، من خلال كتابة التاريخ قبل أو بعد وقت البحث سوف تقصر جميع النتائج على المقالات التي تم نشرها قبل أو بعد التواريخ المحددة فقط.

البحث عن صفحات الويب المنشورة قبل أو بعد تاريخ معين على جوجل

8. إجراء العمليات الحسابية والتحويلات:

إذا كنت تحتاج إلى استخدام الآلة الحاسبة أو البحث عن أداة محددة لتحويل الوحدات عندما تحتاج إلى هذا النوع من الإجابات ستساعدك جوجل فيه، وستخبرك أيضا بالصيغة التي يجب أن تستخدمها حتى تتمكن من تجربتها بنفسك في المرة القادمة.

إجراء العمليات الحسابية والتحويلات على جوجل

9. تتبع الرحلة:

ستوفر عليك خدعة بحث جوجل هذه من الاضطرار إلى البحث عن موقع ويب جيد لتتبع الرحلات الجوية، فقط اكتب رقم الرحلة في جوجل، إلى جانب إضافة كلمة المسار أو الرحلة، وسيظهر كلا المطارين في نتائج البحث ويشير إلى ما إذا كانت الرحلة في الوقت المحدد وتفاصيل أخرى مفيدة.

تتبع مسار الرحلات الجوية على جوجل

10. التحقق من الطقس في أي مكان في العالم:

تساعدك أحد مزايا جوجل على التحقق من الطقس في أي مكان في العالم بسهولة، فقط اكتب الطقس مع أي موقع لرؤية تفاصيل الطقس الحالية والمتوقعة.

التحقق من الطقس على جوجل
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