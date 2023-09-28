تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي.. الرياضة تستعد لإطلاق «القمة الشبابية العربية» غدًا

تستعد وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني “الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية”، بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر ، لإطلاق فعاليات «القمة الشبابية العربية» غدًا، الجمعة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بمشاركة 200 شاب وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتُعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم، وتستهدف تمكين الشباب العربي وإشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية.

وتركز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.