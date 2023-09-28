كاتب صحفي: الهيئة الوطنية تشرف على 10 آلاف لجنة خلال الانتخابات الرئاسية

قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إن هناك دوراً كبيراً جدا تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، سواء كان قبل الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، أو من خلال الإجراءات اللوجيستية ومتابعة اللجان الفرعية.

وأضاف محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يوجد أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية، موضحا أن هناك تسهيلات سوف تقدمها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وفي سياق متصل، قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ عشرات السنوات، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية التي أتت فى ظل التحديات التي تواجه المنطقة.