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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

اسعار الدولار والعملات
اسعار الدولار والعملات

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.67 جنيه للبيع، و 32.52 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.59 جنيه للبيع، و37.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.13  جنيه للبيع، و99.67 جنيه للشراء .

أسعار الدولار الإعلامية فرح سعيد سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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