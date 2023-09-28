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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض رمسيس باريس لـ هيفاء وهبي علي هذه المنصة

رمسيس باريس
رمسيس باريس

كشفت منصة شاهد vip  عن استعدادها طرح فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي ، وذلك بعد رفعه من دور العرض خلال الأشهر الماضية . 

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.  

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ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت منصة شاهد قد أعلنت عن عرض كل من أفلام ابن الحاج أحمد بطولة شيكو ، بالإضافة إلى فيلم يوم 13 من بطولة دينا الشربيني وشريف منير ، والذي تدور أحداثه في إطار رعب .

فيلم رمسيس باريس فيلم يوم 13 أحمد خالد موسى دينا الشربيني مصطفى خاطر منصة شاهد vip منصة شاهد محمد ثروت محمد سلام

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