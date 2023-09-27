قرار اعتزالي نهائي| سميرة محسن: أغلقت البطاقة الضريبية وأعود في حالة واحدة.. خاص

أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن أنها لا تنوي العودة إلى الفن مجددا، خاصة بعد أن أغلقت البطاقة الضريبية الخاصة بها.

وقالت سميرة محسن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": قرار اعتزالي الفن نهائي ولاعودة فيه، فحاليا أصبحت لا أستطيع التأقلم مع مواعيد التصوير الطويلة، وأكتفي بعملي في معهد الفنون المسرحية.

وأوضحت سميرة محسن: من الممكن أن أظهر كضيف شرف في عمل فني مع أي من تلاميذي من الفنانين دون الحصول على مقابل، بالإضافة إلى أنهم سيراعون مواعيد تصوير محددة لي لا تكون طويلة.

وكانت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، قد كشفت عن رأيها في واقعة صفع الفنانة سويدان لزميلها الفنان ميدو عادل بالقلم؛ عقب انتهاء عرض مسرحيتهما “سيد درويش”.

وقالت الفنانة القديرة سميرة محسن في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “ميدو عادل تلميذي، وهو شخص محترم ومجتهد بشكل كبير، وأنا حزينة على ما حدث، فمهما كانت الظروف؛ لا يجوز لشخص أن يصفع آخر بالقلم على وجهه، خاصة أن الفنانين لا بد أن يكونوا مثلا أعلى”.

وأضافت سميرة محسن: “لا يجوز أن يقوم ممثل بصفع زميله بالقلم، فهناك نقابة مسئولة عن حصول الفنان على حقه فى حال قام زميل آخر بتجاوز حدوده”.

وتابعت: “تلك الواقعة لم تحدث فى تاريخ المسرح، فالمسرح وكواليسه لهما قدسية.