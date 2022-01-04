عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

د.سميرة محسن - محمد
د.سميرة محسن - محمد رمضان

حلّت الفنانة القديرة  د. سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

هذا  بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

وكشف الفنانة سميرة محسن، أن محمد رمضان ما زال طالباً فى المعهد العالى للفنون المسرحية، إلا أنها لم تقم بالتدريس له، لأنها فقط تقوم بالتدريس لكل من الفرقة الثالثة والرابعة. 

وقالت إن محمد رمضان فنان مؤهوب بلا شك ولا أحد يسيطع أن ينكر ذلك، وفى حال عودته إلى الدراسة مرة أخرى وطلب منها النصيحة، ستقول له إنه لا بد ألا يتدخل فى عمل مخرج العمل أو المؤلف . 

وأضافت سميرة محسن: “النجم يكون كذلك بتواضعه وليس غروره، ولا بد أن يتصالح محمد رمضان مع نفسه أولا ثم زملائه”. 

وتتابع حديثها: “على محمد رمضان أن يخاطب كل الفئات من الجمهور، وليس فئة واحدة كما يقوم حالياً، على سبيل المثال قدم رشدى أباظة كل فئات المجتمع”. 

واستطردت الدكتورة سميرة محسن: “أتمنى أن يكون موجودا وسط زملائه، فحين يكون هناك عزاء أو فرح لا تجد أن محمد رمضان مرغوب فى وجوده، وهذا نابع منه هو”.

سميرة محسن: رامز جلال مش بيضرب حد على إيده علشان يروحله Iفيديو

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

ماجد الكدوانى

كشفت الفنانة القديرة سميرة محسن عن تفاصيل اكتشافها الفنان ماجد الكدواني بعد مشاهدتها له في عرض مسرحي وإصرارها على دخوله معهد فنون مسرحية. 
وقالت سميرة محسن: “شاهدت الفنان ماجد الكدواني في عرض مسرحي وكنت على ثقة أنه سوف يكون نجماً سينمائياً مهماً، لذا طلبت من القائمين على العرض المسرحي بعد انتهائه التحدث معه، وطلبت منه أن يتقدم في اختيارات معهد فنون مسرحية، وحين قال إنه من الممكن ألا يتم قبوله، أكدت له أنه موهوب وعليه القيام بأداء مشهد من المسرحية التي شاهدته فيها في الاختبارات، وقد حدث ما توقعت”.

وأضافت سميرة محسن: “كانت هناك بعض العقبات أمام قبوله وقمت بحلها على الفور، فشخصيا لدي قدرة على معرفة الفنان الحقيقي، وقد طلبت مشاركته في أحد الأعمال التي قمت بتأليفها أثناء دراسته في المعهد”.

سميرة محسن موقع صدى البلد ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني المعهد العالي للفنون المسرحية الفنانة القديرة سميرة محسن الفنانة سميرة محسن

ترشيحاتنا

من هو أكثر لاعب أهلاوي سيتألق في كأس الرابطة؟.. نبيل الحلفاوي يجيب

سماء مصر تشهد الليلة ..اقتران القمر بـ سيد الخواتم كوكب زحل

رحلة نيلية .. ما هو مصير مصور معلمة المنصورة الراقصة؟.. القانون يجيب

بمناسبة أولمبياد بكين.. سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G

صفعة لتيارات التشدد والتطرف.. المؤسسات الإسلامية بقيادة الطيب تهنئ الأقباط بالعام الجديد وعيد الميلاد

الخدمات البيطرية: 6.5 مليون جرعة لقاح للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ضبط المتهمين في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

إجراء تحليل DNA لجميع لاعبي الأهلي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية

فيديو

شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من 4 إلى 9 يناير

تعرضت للتحرش في حفل.. تصريحات جريئة لـ مايا دياب مع نيللي كريم.. فيديو

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ