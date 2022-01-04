سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

حلّت الفنانة القديرة د. سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

هذا بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

وكشف الفنانة سميرة محسن، أن محمد رمضان ما زال طالباً فى المعهد العالى للفنون المسرحية، إلا أنها لم تقم بالتدريس له، لأنها فقط تقوم بالتدريس لكل من الفرقة الثالثة والرابعة.

وقالت إن محمد رمضان فنان مؤهوب بلا شك ولا أحد يسيطع أن ينكر ذلك، وفى حال عودته إلى الدراسة مرة أخرى وطلب منها النصيحة، ستقول له إنه لا بد ألا يتدخل فى عمل مخرج العمل أو المؤلف .

وأضافت سميرة محسن: “النجم يكون كذلك بتواضعه وليس غروره، ولا بد أن يتصالح محمد رمضان مع نفسه أولا ثم زملائه”.

وتتابع حديثها: “على محمد رمضان أن يخاطب كل الفئات من الجمهور، وليس فئة واحدة كما يقوم حالياً، على سبيل المثال قدم رشدى أباظة كل فئات المجتمع”.

واستطردت الدكتورة سميرة محسن: “أتمنى أن يكون موجودا وسط زملائه، فحين يكون هناك عزاء أو فرح لا تجد أن محمد رمضان مرغوب فى وجوده، وهذا نابع منه هو”.

ماجد الكدوانى

كشفت الفنانة القديرة سميرة محسن عن تفاصيل اكتشافها الفنان ماجد الكدواني بعد مشاهدتها له في عرض مسرحي وإصرارها على دخوله معهد فنون مسرحية.

وقالت سميرة محسن: “شاهدت الفنان ماجد الكدواني في عرض مسرحي وكنت على ثقة أنه سوف يكون نجماً سينمائياً مهماً، لذا طلبت من القائمين على العرض المسرحي بعد انتهائه التحدث معه، وطلبت منه أن يتقدم في اختيارات معهد فنون مسرحية، وحين قال إنه من الممكن ألا يتم قبوله، أكدت له أنه موهوب وعليه القيام بأداء مشهد من المسرحية التي شاهدته فيها في الاختبارات، وقد حدث ما توقعت”.

وأضافت سميرة محسن: “كانت هناك بعض العقبات أمام قبوله وقمت بحلها على الفور، فشخصيا لدي قدرة على معرفة الفنان الحقيقي، وقد طلبت مشاركته في أحد الأعمال التي قمت بتأليفها أثناء دراسته في المعهد”.