صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

كشفت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، عن رأيها فى واقعة صفع الفنانة سويدان لزميلها الفنان ميدو عادل بالقلم عقب انتهاء عرض مسرحيتهما “سيد درويش”.

وقالت الفنانة القديرة سميرة محسن فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “ميدو عادل تلميذى، وهو شخص محترم ومجتهد بشكل كبير، وأنا حزينة على ما حدث، فمهما كانت الظروف لا يجوز لشخص أن يصفع آخر بالقلم على وجهه، خاصة أن الفنانين لا بد أن يكونوا مثلا أعلى”.

وأضافت سميرة محسن: “لا يجوز أن يقوم ممثل بصفع زميله بالقلم، فهناك نقابة مسئولة عن حصول الفنان على حقه فى حال قام زميل آخر بتجاوز حدوده”.

وتابعت: “تلك الواقعة لم تحدث فى تاريخ المسرح، فالمسرح وكواليسه لهم قدسية”.

أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

تصدرت أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل محركات البحث “جوجل”، وذلك بعد تردد أنباء عن وقوع مشادة بينهما أثناء العرض المسرحي على مسرح البالون لمسرحية “سيد درويش”، حيث وصلت إلى قيام لقاء بصفع ميدو عادل على وجهه أمام الحضور.

وكشف الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش.

وقال أحمد الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه بصدد استلام مذكرة من أمن المسرح، تشرح فيه ما تم في الواقعة بالتفصيل، وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واستدعاء شهود العيان.