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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد سميرة محسن على الساخرين من معهد فنون مسرحية: تبرير لعدم نجاحهم|فيديو

د. سميرة محسن
د. سميرة محسن

حلّت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن، ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائي.

 

بالإضافة إلى الدور العلمي الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمي وخالد النبوي وغيرهم.

 

وقالت الفنانة سميرة محسن ، إن من يقومون بمهاجمة المعهد العالى للفنون المسرحية ، يبررون عدم نجاحهم فى الدراسة . 

 

وتابعت سميرة محسن قائلة : من يتحدثون عن أن الفنان كرم مطاوع كان يتطلب خلال الاختبارات أن يجسدون دور شجرة أو غيره ، لا يقولون الحقيقة كاملة ، فتجربة الفنان الراحل لم تتعدى العام ، وكان قد درس فى الخارج وحين اتى الى القاهرة كان يريد تطبيق نظرية جديدة ، والهدف من ذلك ان ينشأ حوار بينهم ويتسع الافق لدى الممثل . 

 

وتستكمل الفنانة سميرة محسن : على الرغم من حبى وتقديرى للفنانة هالة صدقى إلا أنها حين تحدثت عن الأمر فى احدى البرامج ، كان من الممكن ان تقول انها لم تحبذ استكمال دراستها فى المعهد.

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وكشفت سميرة محسن خلال الندوة عن موقف يدل على حب تلميذها لها ، حيث روت انه خلال تكريمها من مهرجان المسرح القومى كان من المقرر ان يقدمها الفنان خالد النبوى ، الا انه كان مرتبط بموعد سفر حينها .

 

وتابعت سميرة محسن قائلة : تم الاتفاق مع حسن الرداد على تقديمي بسبب سفر خالد النبوي ، والذى كان قد الغى سفره ليقدمها هو .

 

واستكملت سميرة محسن : خالد النبوى قال لى انه دوره انه يقدمنى ، ولكن حسن الرداد رفض التنازل عن تقديمى ، “ والنبوي ” أتقمص منى لفترة .

سميرة محسن الفنانة سميرة محسن هالة صدقي كرم مطاوع الفنانة هالة صدقي

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