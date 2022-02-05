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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة محسن: خالد النبوي "اتقمص" مني بسبب حسن الرداد I فيديو

سميرة محسن
سميرة محسن

حلّت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن، ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائي.

 بالإضافة إلى الدور العلمي الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمي وخالد النبوي وغيرهم.

وكشفت سميرة محسن خلال الندوة عن موقف يدل على حب تلميذها لها ، حيث روت انه خلال تكريمها من مهرجان المسرح القومى كان من المقرر ان يقدمها الفنان خالد النبوى ، الا انه كان مرتبط بموعد سفر حينها . 

وتابعت سميرة محسن قائلة : تم الاتفاق مع حسن الرداد على تقديمي بسبب سفر خالد النبوي ، والذى كان قد الغى سفره ليقدمها هو .

واستكملت سميرة محسن : خالد النبوى قال لى انه دوره انه يقدمنى ، ولكن حسن الرداد رفض التنازل عن تقديمى ، “ والنبوي ” أتقمص منى لفترة .

سميرة محسن: علاقتي بـ شادية بدأت خلال تصوير فيلم "شيء من الخوف"

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شادية وسميرة محسن :

وكشفت الفنانة سميرة محسن، عن كواليس علاقتها بالفنانة الراحلة شادية، إذ أكدت أن علاقتهما بدأت خلال تصوير فيلم “شيء من الخوف”، حيث أن الفنانة الراحلة شادية احتوتها وكانت تعاملها كنجمة.

وتابعت سميرة محسن : انه بعد كذلك تقرر ان تقوم شادية ببطولة فيلم ميرامار ، بينما تم اختياري لاداء الشخصية فى الرواية ذاتها فى التليفزيون ، وفؤجئت فى أول يوم تصوير لى بانها ترسل لى باقة من الزهور لتهنئنى ببداية التصوير مصحوبة بكلمات ادهشتنى  وهى : الى الزميلة النجمة سميرة محسن ".

وأضافت سميرة محسن : حين طلب ان تقوم بإجراء حوار على أغلفة احدى المجلات طلبت ان يتم عمل حوارى معى إيضاً وان نتقاسم الغلاف " .

سميرة محسن الفنانة سميرة محسن خالد النبوى حسن الرداد شادية

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