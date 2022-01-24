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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سميرة محسن: خالد النبوى والرداد الأقرب لى.. وشويكار كانت صديقتي|فيديو

سميرة محسن
سميرة محسن

حلّت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن، ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

 بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

وكشفت الفنانة سميرة محسن، عن الأصدقاء المقربين لها فى الوسط الفنى ، حيث أكدت ان الفنانة الراحلة شويكار كانت من أقرب صديقتها المقربة ، خاصة وانهما كان يسكنان فى الحى ذاته . 

وأضافت الفنانة سميرة محسن، لدى صديقة من خارج الوسط الفنى ، أما من الأجيال الحالية ، فالأقرب لى هم الفنان خالد النبوى والفنان حسن الرداد ، بالإضافة الى الفنانة روجينا ، وعلى الرغم من أن ظروف عملنا لا تسمح بالالتقاء كثيراً ، إلا أنه حين نتحدث أو نلتقى نتباحث فى كل كل الموضوعات .

وكانت قد أكدت الفنانة سميرة محسن ، أن الفنانة سميحة أيوب وصفتها بـ خليفتها فى المسرح ، مؤكدة أنها أعتقدت فى بداية الأمر انها أخطأت ولم تقصد . 

سميرة محسن: سميحة أيوب وصفتنى بخليفتها فى المسرح وللازمتها طوال مشواريI فيديو

سميرة محسن لصدى البلد: حسين كمال صفعني بالقلم.. وتركت البطولة لأجل الدكتوراةI فيديو

واستكملت سميرة محسن: حين حصلت على أول عمل من بطولتى كنت لا أملك ملابس للتصوير كافية خاصة فساتين السهرة وغيرها، إلا أن سميحة أيوب ، أصرت على أصطحابى الى منزلها وفتحت لى خزانة ملابسها لاختار منها الملابس المناسبة للشخصية .

وأضافت سميرة محسن: أنها اقتربت من الفنانة سميحة أيوب إنسانياً ، وحتى الآن حين نقوم بالسفر فى إحدى المهرجانات الفنية اطلب ان تكون غرفتى بجانب غرفتها، ولا أتناول الإفطار إلا بصحبتها.

صفعة حسين كمال :

وكشفت الفنانة سميرة محسن، عن دور المخرج حسين كمال فى مشوارها الفنى حيث أكدت انه صاحب الفضل فى أكتشافها سينمائياًُ حين شاهدها فى عرض مسرحى ، فقام بأختيارها لتشارك فى فيلم “ شىء من الخوف ” ، والذى قامت ببطولته الفنانة الراحلة شادية والفنان محمود مرسى .

وتابعت سميرة محسن ، خلال الندوة قائلة : حسين كمال علمنى الحرفة كممثلة ، فقد كان يطلب منى تجسيد المشهد ويغلق أذته ، ليرى تعبير الوجه فقط .

وأضافت سميرة محسن: قدمت عددا من الأعمال السينمائية بعد ذلك ما يقرب من 4 أفلام مثل الحسناء والطلبة ، وشقاوة بنات ، ثم قررت السفر بعد ذلك وحين أبلغت المخرج حسين كمال بهذا الأمر رفض وأكد لي أنه يسعى إلى تصعيدي في دور البطولة وهذا الامر سوف يعرقل مسيرتى .

واستكملت سميرة محسن : كان حسين كمال قد قرر منحى دور البطولة فى فيلم قفص الحريم الذى قامت ببطولته شريهان بعد ذلك ولكنني أصريت على السفر للحصول على الدكتوراه ، وهنا حدث الخلاف وصفعني بالقلم .

سميرة محسن إلهام شاهين الفنان حسن الرداد حسن الرداد الفنان خالد النبوي خالد النبوى

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