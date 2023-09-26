تفاهة وسذاجة .. إعلامي شهير يشن هجومًا ضاريا على ياسمين عز

أعرب الإعلامي نيشان عن استيائه بسبب غياب الإعلامية ياسمين عز اليوم خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي بدورته الـ 21 اليوم الذى أقيم فى مدينة جميرا في دبي بمشاركة عدد كبير من الصحفين والإعلاميين.

تعليق نيشان على غياب ياسمين عز:



وعلق نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات ، قائلاً: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم أعطي رأيي عن ياسمين لأنها "أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".



وأضاف نيشان ، أن من الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين لكن سجاوب هو عليها ، معلقًا : "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء" و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة.



منتدي الإعلام العربي:



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