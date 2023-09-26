عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاهة وسذاجة .. إعلامي شهير يشن هجومًا ضاريا على ياسمين عز

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

أعرب الإعلامي نيشان عن استيائه بسبب غياب الإعلامية ياسمين عز اليوم خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي بدورته الـ 21 اليوم الذى أقيم فى مدينة جميرا في دبي بمشاركة عدد كبير من الصحفين والإعلاميين.

تعليق نيشان على غياب ياسمين عز: 


وعلق  نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات ، قائلاً: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم  أعطي رأيي عن ياسمين لأنها "أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".

بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت

أسامة منير: أنا أكثر واحد في الوطن العربي بسمع للستات| خاص


وأضاف نيشان ، أن من الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين لكن سجاوب هو عليها ، معلقًا :  "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء" و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة.


منتدي الإعلام العربي:


منتدى الإعلام العربي  انطلق عام 2001 وهو يعتبر أحد أهم المبادرات التي شهدها قطاع الإعلام في المنطقة العربية منذ انطلقته، حيث حصل على مكانة متميزة فى وقت قصير ، ويهتم المنتدي بالموضوعات والقضايا المعنية بمستقبل الإعلام في العالم العربي ويعتبر أيضًا فرصة مميزة للمناقشة متطلبات تطويره والأدوار المنتظرة منه، في أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام سواء من العاملين في مساراته المختلفة أو المهتمين به قطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ياسمين عز الإعلامي اللبناني نيشان الاعلامية ياسمين عز الإعلامي نيشان منتدى الإعلام العربي منتدى الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

ترشيحاتنا

لازم نتكلم عن الموضوع..أول تعليق من الرئيس السيسي على هروب اللاعبين المصريين

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

أهالي الوايلي وعين شمس يوثقون توكيلات تأييد للرئيس السيسي |صور

أرمينيا تعلن استقبال 19 ألف لاجئ من إقليم قره باغ

البورصة تربح 5 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

سرقوا بيانات جهازه المحمول..نجل بايدن يرفع دعوى قضائية على محامي ترامب السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

فيديو

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ