أسامة منير: أنا أكثر واحد في الوطن العربي بسمع للستات| خاص

قال الإعلامي أسامة منير إنه دائمًا يهتم بمشاكل المرأة وحلها وأن لا يوجد شخص نجح فى حل مشاكل المرأة أكثر منه.



وقال أسامة منير فى تصريحات لـ"صدى البلد": إنه هو أكتر شخص فى مصر والوطن العربي الذى يسمع لمشاكل المرأة ويجيد لها الحلول المناسبة ، وبالرغم ظهور العديد من البرامج التى تناقش قضايا المرأة ، إلا أنها لا تقارن به لأنه العلاقة بينه وبين المرأة مباشرة دائمًا.



وتابع أسامة منير ، قائلاً: أنه ليس لديه الوقت لمتابعة البرامج المتداولة والكثير منها فقط يبحث عن الترند .



معلقًا: كل ما هو يبحث عن ترند ربنا معاه ، لكن اللى بيدور على مصلحة بجد وعايز يقول كلمة منفعة وعايز يفيد الناس دا أشيله فوق راسي".

أنا والنجوم وهواك":



الإعلامي أسامة منير هو من أقدم الإعلاميين فى الراديو ، ويقدم واحدا من أنجح البرامج الأذاعية هو برنامج “أنا والنجوم وهواك” على إذاعة نجوم إف إم ، وهو يناقش كل القضايا والموضوعات العاطفية بشكل واقعي من خلال مشاركة المستمعين على الهواء ويتعرض من خلاله للمشاكل العاطفية للشباب، ويعتبر “أنا والنجوم وهواك” واحدا من أقدم البرامج على نجوم إف إم ، وحاز الإعلامي أسامة منير على جائزة أفضل مذيع راديو لعام 2011 وجائزة ديير جست أفضل مذيع راديو لعام 2013 ، وغيرها على مدار سنوات.