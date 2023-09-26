عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسامة منير: أنا أكثر واحد في الوطن العربي بسمع للستات| خاص

أسامة منير
أسامة منير

قال الإعلامي أسامة منير إنه دائمًا يهتم بمشاكل المرأة وحلها وأن لا يوجد شخص نجح فى حل مشاكل المرأة أكثر منه.


وقال أسامة منير فى تصريحات لـ"صدى البلد": إنه هو أكتر شخص فى مصر والوطن العربي الذى يسمع لمشاكل المرأة ويجيد لها الحلول المناسبة ، وبالرغم ظهور العديد من البرامج التى تناقش قضايا المرأة ، إلا أنها لا تقارن به لأنه العلاقة بينه وبين المرأة مباشرة دائمًا.


وتابع أسامة منير ، قائلاً: أنه ليس لديه الوقت لمتابعة البرامج المتداولة والكثير منها فقط يبحث عن الترند .


معلقًا: كل ما هو يبحث عن ترند ربنا معاه ، لكن اللى بيدور على مصلحة بجد وعايز يقول كلمة منفعة وعايز يفيد الناس دا أشيله فوق راسي".

أسلوب ركيك وعري شديد.. سهير شلبي تنتقد البرامج الحالية

بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت

أنا والنجوم وهواك":


الإعلامي أسامة منير هو من أقدم الإعلاميين فى الراديو ، ويقدم واحدا من أنجح البرامج الأذاعية هو برنامج “أنا والنجوم وهواك” على إذاعة نجوم إف إم ، وهو يناقش كل القضايا والموضوعات العاطفية بشكل واقعي من خلال مشاركة المستمعين على الهواء ويتعرض من خلاله للمشاكل العاطفية للشباب، ويعتبر “أنا والنجوم وهواك” واحدا من أقدم البرامج على نجوم إف إم ، وحاز الإعلامي أسامة منير على جائزة أفضل مذيع راديو لعام 2011 وجائزة ديير جست أفضل مذيع راديو لعام 2013 ، وغيرها على مدار سنوات.

أسامة منير الاعلامي أسامة منير الوطن العربي مصر والوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلاق نار على سيارة مستوطنين إسرائيلين شمال أريحا

وزيرة الثقافة: تنفيذ 162 مشروعا جديدا لإيصال الخدمات لجميع المواطنين

بث مباشر|انطلاق جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور السيسي

طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

بعد عمان.. أمين مجلس الأمن الروسي يصل مصر في زيارة لمدة يومين

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى ملف الثقافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ