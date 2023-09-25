عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسلوب ركيك وعري شديد.. سهير شلبي تنتقد البرامج الحالية

صدى البلد

أعربت الإعلامية سهيرة شلبي، عن سعادتها بحب الجمهورالمستمر لها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتلقى ردود فعل كبيرة ومشاهدات ضخمة على البرامج التى قدمتها حتى وقتنا هذا.
وقالت سهير شلبي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن سبب نجاحها بين الجمهور احترامها الشديد للجمهور فى المقدمة، ثم احترام الكلمة التى تقولها، مؤكدة ضرورة العناية بالمظهر اللائق والاحتشام فى الملابس على الشاشة.
وعلى صعيد آخر، علقت الإعلامية سهير شلبي على البرامج المتداولة حاليًا وأسلوب الإعلاميين، قائلة إنها تشعر باستياء شديد من الأسلوب الركيك ومن العري، وعدم وجود دقة فى اختيار الموضوعات التى يتم النقاش فيها.
وتابعت سهير شلبي ، معلقة “لازم عشان أشتغل إعلامية يبقى عندى رسالة أقدمها مش أطلع أطبخ واتكلم عن المكياج والشعر”.

شائعة وفاة ابنة سهير شلبي
 

وكانت الإعلامية سهير شلبي، كشفت عن تفاصيل الشائعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاة ابنتها الإعلامية شيرين الشايب.
وقالت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، الذى يعرض على قناة «النهار»، إن هناك شخصين مزيفين وراء هذه الشائعة، موضحة: «واحدة منتحلة اسم منى خليل، وهو اسم مش حقيقي، غير منى خليل اللي معانا في نادي الليونز، وواحدة تانية منتحلة اسمي أنا».
وأشارت إلى أنه هذه الصفحات تم حذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت ، قائلة: "أ نا شاكة إن فى واحدة هي أساس كل دا، أنا بفوض أمري لله ولمباحث الإنترنت، خدوا لي حقي أنا وبنتي، مش كفاية إنها تعبانة ولسه عاملة عملية، ليه الأذية والحقد والشر والغل ده كله، شيء في منتهى الحقارة".

سهير شلبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

موضوعات متعلقة

تامر عبدالمنعم يفتتح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة

رامي عاشور يكشف كواليس أحدث أغانيه "رأي عام"

محمد رحيم يكشف عن أول تعاون مع عمرو دياب

بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت

يا عالم الزيف المزوق .. ميدو عادل يرد على لقاء سويدان بـ بيت شعر

طارق النهري: الجزء التانى من جعفر العمدة هيحتاج مجهود عشان ينجح

بإطلالة فخمة .. حضور أنوشكا مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

بعد أزمتها الأخيرة.. حضور علا غانم مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

ترشيحاتنا

تصاعد الأزمة.. تصريحات صادمة من زيلينسكي تفاجئ رئيس بولندا

مصر تدين بأشد العبارات تكرار حوادث تمزيق المصحف الشريف في هولندا

أول إجراء من مصر عقب الانضمام إلى مجموعة البريكس |تفاصيل

السيسي يصدر قرار بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر

كشف أكاذيب زيلينسكي.. الاستقبال البارد للرئيس الأوكراني بواشنطن ينذر بكارثة

استمرار رفع الفائدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

في أول أيام الخريف.. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ