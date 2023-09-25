أسلوب ركيك وعري شديد.. سهير شلبي تنتقد البرامج الحالية

أعربت الإعلامية سهيرة شلبي، عن سعادتها بحب الجمهورالمستمر لها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتلقى ردود فعل كبيرة ومشاهدات ضخمة على البرامج التى قدمتها حتى وقتنا هذا.

وقالت سهير شلبي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن سبب نجاحها بين الجمهور احترامها الشديد للجمهور فى المقدمة، ثم احترام الكلمة التى تقولها، مؤكدة ضرورة العناية بالمظهر اللائق والاحتشام فى الملابس على الشاشة.

وعلى صعيد آخر، علقت الإعلامية سهير شلبي على البرامج المتداولة حاليًا وأسلوب الإعلاميين، قائلة إنها تشعر باستياء شديد من الأسلوب الركيك ومن العري، وعدم وجود دقة فى اختيار الموضوعات التى يتم النقاش فيها.

وتابعت سهير شلبي ، معلقة “لازم عشان أشتغل إعلامية يبقى عندى رسالة أقدمها مش أطلع أطبخ واتكلم عن المكياج والشعر”.

شائعة وفاة ابنة سهير شلبي



وكانت الإعلامية سهير شلبي، كشفت عن تفاصيل الشائعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاة ابنتها الإعلامية شيرين الشايب.

وقالت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، الذى يعرض على قناة «النهار»، إن هناك شخصين مزيفين وراء هذه الشائعة، موضحة: «واحدة منتحلة اسم منى خليل، وهو اسم مش حقيقي، غير منى خليل اللي معانا في نادي الليونز، وواحدة تانية منتحلة اسمي أنا».

وأشارت إلى أنه هذه الصفحات تم حذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت ، قائلة: "أ نا شاكة إن فى واحدة هي أساس كل دا، أنا بفوض أمري لله ولمباحث الإنترنت، خدوا لي حقي أنا وبنتي، مش كفاية إنها تعبانة ولسه عاملة عملية، ليه الأذية والحقد والشر والغل ده كله، شيء في منتهى الحقارة".