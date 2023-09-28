إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بجوار بني صالح عند نزلة السعديين اتجاه بنها وتم نقل المصابين الي مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين باستقبال كلا من "تامر س ج" 27 سنة و"محمود م ع" 28 سنة و"محمد ح ع" 21 سنة و"احمد م ح"25 سنة و"محمد ع م" 19 سنة و"محمود س ا" 35 سنة و"مصطفي ح ا"27 سنة و"احمد ن ع"28 سنة و"اشرف س ع" 43 سنة و"عبد الهادي ص ا" 24 سنة مقيمين ميت بشار مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بجوار بني صالح عند نزلة السعديين اتجاه بنها وتم نقل المصابين الي مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.