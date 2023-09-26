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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء "بناء جيل" بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه أطلقت الإدارة العامة لتنمية النشء بالشرقية أولى اللقاءات الحوارية للمؤتمر الوطنى للنشء بمركز شباب فاقوس بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة من أبناء مراكز شباب الأندية التابعة لإدارات الشباب فى نطاق شمال محافظة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك فى إطار اهتمام ورعاية وزارة الشباب والرياضة للنشء لبناء جيل من "قادة المجتمع المصري" وتأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة وتزويدهم بالمعلومات من مصادرها الموثوقة وتمكينهم مستقبلا من أجل إدارة الدولة المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،  بتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة  رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، وبإشراف الدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.

 

اضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه خلال فعاليات اللقاء الحوارى وضمن أساليب التدريب تم استخدام العصف الذهنى مع الطلائع المشاركين والمناقشة الجماعية والاستماع لأرائهم وأفكارهم ورؤيتهم من خلال المشاركة في الورش التفاعلية التشاركية فى المؤتمر وتم طرح ماهية التفكير النقدى وأهمية الاستماع والإنصات ومهارة أدارة الوقت والتخطيط للمستقبل وكيف أكون قائد ايجابى محب لوطنه وعدم الانصياع للشائعات وخطورتها على الأمن القومى ومهارات التواصل الفعال مع الآخرين وأهمية الانصات والاستفادة من توجيهات الآخرين وكيف أكون نشء ايجابى مفيد للمجتمع.

واشار "عبد العظيم" الي انه تم حث المدربين القائمين على التدريب باللقاء الحوارى على أهمية المشاركة فى المبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم وتجنبهم  للظواهر السلبية في المجتمع من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ومبادرات تنمي حس المواطنة والانتماء بالإضافة إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن .

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في ختام اللقاء الحوارى للمؤتمر قام مدربين المؤتمر الدكتور رحاب عسكر ، والدكتور أيمن حمدى باختيار أفضل الطلائع المشاركين لتأهيلهم لحضور اللقاء القمى بالمحافظة والمقرر إقامته بعد انتهاء اللقائات الحوارية الأربعة المقرر تنفيذها بمحافظة الشرقية ( فاقوس - ههيا - التنمية الشبابية ببلبيس - القنايات ) .

ولتحقيق أكثر استفادة من كافة النواحى واستخدام الافلام الوثائقية تم عرض الانجازات والجهود التي تبذلها الدولة من مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية وبمحافظة الشرقية ، وتم عرض فيلم وثائقي عن خطورة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى وكيفية نقل الاخبار المغلوطة من شخص لأخر دون التحقق من صحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتم التعريف بخطورتها وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامه وترويجها بدون قصد أو علم.

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