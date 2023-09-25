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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يزور قرية منية سنتا ويُوجه بتوسعة ورفع كفاءة الكوبري

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لبحث إمكانية توسعه ورفع كفاءة الكوبري امام عزبة الحاج ابراهيم الجندي التابعه لقرية منية سلمنت بمركز بلبيس وذلك لتسهيل حركة السيارات والمارة في الدخول والخروج باعتباره المدخل الرئيسي للقرية.

جاء ذلك خلال زيارته لقرية منية سنتا للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع والوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

أدار المحافظ حواراً مع أهالي القرية واطمأن منهم علي مستوى الخدمات المقدمه لهم واستمع لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطنون موجهاً رئيس المركز بحلها فوراً في اطار الإمكانات المتاحة.

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أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيرا بالمواطن وتسعى لحل مشاكله ، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والتعرف على شكاوى المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي وقرية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة عليهم .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

الإدارة المركزية الخدمات المقدمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية النظافة بالشوارع المشروعات الخدمية تنفيذ المشروعات رؤساء المراكز والمدن رئيس الإدارة المركزية سكرتير عام المحافظة مهرجان الخيول العربية

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