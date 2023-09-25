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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشر استعدادات الشرقية لإطلاق مهرجان الخيول العربية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة إستنفار وتأهب لإطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٢٧ لعام ٢٠٢٣ م ، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يُعد احد العلامات السياحية البارزة والذي تحرص المحافظة على تنظيمه عام بعد عام والذي يُدعى إليه الهواه ومحبي الخيول العربية الأصيلة ويحرص على الإشتراك فيه أصحاب المزارع من داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والمشرف العام على المهرجان ، أن حفل افتتاح الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة سيحمل العديد من المفاجآت و الفقرات الفنية والرياضية والإستعراضية ، مشيراً إلى أن المهرجان في أيامه الثلاثة سيشهد مسابقات لأدب وجمال الخيول العربية الأصيلة المشاركة من داخل مصر و خارجها.

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وأضاف نائب المحافظ انه تم توجيه دعوة لعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين والمهتمين برياضة الخيل دولياً و عربياً والأسر الشرقاوية بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ أنه تم تجهيز أرض المهرجان بالنجيل الأخضر إستعداداَ لإطلاق مسابقات الأدب والجمال وجاري تجهيز المنصة الرئيسية وخيم إستقبال الضيوف الحضور وأصحاب المزارع المشاركة والإعلاميين الصحفيين بالشكل المُشرف الذي يليق بأصالة وعراقة المهرجان.

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