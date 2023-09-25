منطقة الشرقية للكاراتيه تختتم فعاليات بطولة الوفاء للمهندس محمد الشافعي المسلمي|فيديو وصور

اختتمت منطقة الشرقية للكاراتيه أمس الأحد، بطولة الشرقية المفتوحة، على أرض الصالة المغطاة بمركز ومدينة الزقازيق وفاءً للمهندس محمد الشافعي المسلمي، أحد مؤسسي المنطقة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه سابقاً، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه سابقاً، والتي استمرت على مدار 4 أيام هي عمر البطولة حيث شهدت منافسات قوية بين لاعبي الهيئات الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالمحافظة .
وتضمّنت فعاليات البطولة تكريماً خاصاً لأسرة الراحل المهندس محمد الشافعي المسلمي، بالإضافة إلى مشاركة روّاد الكاراتيه من المدربين والقدامي، بالإضافة إلى تكريم منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا، اللاعبين الأبطال من ذوي الهمم، على هامش بطولة الشرقية المفتوحة بحضور وكيل أول وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود عبدالعظيم وبرعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه .
وأقيمت بطولة بطولة الوفاء «الشرقية المفتوحة للكاراتيه» الخميس الماضي بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والهيئات والأندية ومراكز الشباب بمحافظة الشرقية لمدة 4 أيام هي عمر البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، والتي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، ورئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات الدكتور أحمد الزيدي، وعلى هاني المدير المالي.
بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكابتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.