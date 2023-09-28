العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

عثر طالب جامعي، قبل ساعات قليلة، على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة تبلغ من العمر 44 عاما في حديقة مدينة اسطنبول، وذلك إثر سماعه دوي طلقة نارية بينما كان يمرّ في المنطقة.

وأكد الطالب الجامعي، الذي لم يكشف عن اسمه، لوسائل إعلام محلية، أنه عثر على جثة الممثلة والمذيعة الشهيرة داخل حديقة في اسطنبول مستلقاة على ظهرها ومصابة برصاصة في رأسها.

على الفور، اتصل الطالب الجامعي بالشرطة حيث نقلت بنفسها جثّة الممثلة والمذيعة الشهيرة إلى مستشفى لعرضها على الطب الشرعي.

ممثلة شهيرة

وأفادت قوات الشرطة التركية أن المسدس الذي عُثِر عليه بالقرب من الممثلة والمذيعة الشهيرة سيدا فتّاح أوغلو مرخّص ومسجّلٌ باسمها وكان يحتوي على سبع رصاصات إلى جانب طلقة فارغة.

وتابعت قوات الشرطة في تقريرها المبدئي أنه لا توجد كاميرات مراقبة في المكان الذي ربّما أقدمت فيه الممثلة والمذيعة على إنهاء حياتها بنفسها،لافتة: “وجدت أدوية مضادة للاكتئاب في حقيبتها الشخصية”.

وتواصل الشرطة التركية تحقيقاتها لكشف الغموض الذي يحيط بموت الممثلة والمذيعة الشهيرة، بينما لم يصدر أي بيان عن عائلتها حتى الآن، وفقا لما ذكرته “العربية نت”، اليوم الخميس.

الممثلة والمذيعة الشهيرة سيدا فتّاح أوغلو

وفي السياق نفسه، أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الأنباء تفيد “بإنهاء” الممثلة والمذيعة الشهيرة سيدا فتّاح أوغلو “حياتها بنفسها” إثر العثور على جثتها هامدة.

ونشرت نقابة "مسارح المدينة"، التي كانت سيدا فتّاح أوغلو عضوا فيه، رسالة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "نشعر بحزنٍ عميق لفقدان سيدا فتّاح أوغلو، الممثلة القديرة في مسرحنا، "تعازينا لعائلة مسرح المدينة وأحباء الراحلة وعائلتها وأصدقائها وأقاربها".

وفي سياق متصل، نشر الممثل الشهير شاهان غوكباكار أيضاً رسالة أعرب فيها عن حزنه لفقدان الممثلة والمذيعة الشهيرة التي ولدت في طرابزون عام 1979، متوجّها: "زميلتي العزيزة، لترقد روحك بسلام، نحن نحبك، ونقدم التعازيّ لعائلتها وأحبائها".