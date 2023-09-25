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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت| أوكرانيا تصد هجوما روسيا عنيفا.. ووفاة زعيم المافيا الإيطالية

صدى البلد

ثاني سفينة تصل اسطنبول منذ انتهاء العمل بـ «اتفاق الحبوب» وروسيا: الغرب يخوض «قتالاً مباشراً» ضدنا في أوكرانيا

طهران تُحبط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيراً متزامناً

وفاة زعيم المافيا الإيطالية

أوكرانيا: تدمير 11 صاروخ كروز و22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

 

اهتمت الصحف الكويتية بعدة احداث عالمية ومحلية.

حيث افادت صحيفة الأنباء أن وصلت أول سفينة قمح أوكرانية، إلى مدينة إسطنبول التركية منذ انتهاء صفقة الحبوب، التي انسحبت منها روسيا.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن أول سفينة قمح تغادر ميناء أوكرانيا منذ انتهاء الاتفاقية الدولية في البحر الأسود، إلى إسطنبول وصلت اليوم الخميس.

والسفينة هي ناقلة بضائع يبلغ طولها 76 مترًا وتحمل 3000 طن من القمح، وراسية في مضيق البوسفور وهي المرة الأولى التي تصل فيها سفينة قمح منذ انتهاء اتفاق الحبوب في 17 يوليو الماضي بعد انسحاب روسيا منه.

ونقلت صحيفة القبس أن  ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء امس الأحد، نقلا عن وزارة المخابرات، أن السلطات الإيرانية أبطلت مفعول 30 قنبلة كان من المفترض أن تنفجر في وقت واحد في طهران واعتقلت 28 إرهابيا مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، أن “بعض الأعضاء ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأن منفذي الهجوم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات تكفيرية في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق”.

وأعلنت الجماعة المسلحة مسئوليتها عن عدة هجمات في إيران، بما في ذلك التفجيران المميتان في عام 2017 اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم على ضريح شيعي في أكتوبر الماضي، حيث قُتل 15 شخصًا في مدينة شيراز جنوب غرب البلاد.

ونقلت صحيفة الرأي أن أفاد نبأ عاجل أن سلاح الجو الأوكراني قال:" إسقاط 22 مسيرة و11 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليل"

كان قد فرض رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا، والذي عينته روسيا، حظر التجول، وفقا لمرسوم نشر يوم الأحد.

وقالت نفس الصحيفة أن توفي زعيم مافيا «كوزا نوسترا» ماتيو ميسينا دينارو، اليوم الإثنين، الذي قبض عليه في يناير الماضي بعدما بقي فارا ثلاثة عقود.


وكانت تقارير طبية أفادت السبت الماضي بأن دينارو يتلقي العلاج في مستشفى بوسط إيطاليا وأنه في غيبوبة وتوقف إمداده بالتغذية.

وفي أوائل أغسطس، نُقل ميسينا دينارو إلى جناح السجناء في مستشفى محلي حيث تدهور وضعه في الأيام الأخيرة.

الإيطالية الاستخبارات الاتفاقية الدولية الجماعة المسلحة التفجير الجو التركية البوسفور

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