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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعام فاسد.. تسمم 50 شخصا خلال حفل زفاف في العراق

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الأربعاء تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد في حفل عرس في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك بشمال البلاد.

وقال مدير عام صحة كركوك زياد خلف إن "جميع الحالات خفيفة إلى متوسطة وتخضع للعلاج الطبي اللازم". حسبما ذكرت شبكة “بي بيسي”.

وأضاف أن "الحالات تحت السيطرة" وأنه لا يوجد خطر على حياة المصابين. وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ما هو سبب التسمم؟

لم يتم تحديد سبب التسمم بشكل رسمي حتى الآن، لكن يُعتقد أنه ناتج عن تناول طعام فاسد قدم للضيوف في حفل الزفاف. ووفقا لبعض التقارير، فإن الطعام المشبوه كان عبارة عن "برغل" أو "برغول"، وهو نوع من الحبوب المطبوخة مع اللحم والخضروات.

وقال أحد المصابين إنه شعر بألم في المعدة والغثيان بعد تناوله لهذا الطبق، وأنه رأى آخرين يتقيأون ويتألمون أيضا.

ما هي ردود الفعل على هذه الحادثة؟

أثارت هذه الحادثة استياء وغضبا بين المواطنين العراقيين، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد من مأساة حريق قاعة أخرى للأفراح في محافظة نينوى شمال البلاد، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وأصيب أكثر من 150 آخرين.

وانتقد البعض سوء الخدمات الصحية والغذائية في البلاد، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الهلع والفزع التي عاشها الحضور في حفل الزفاف، وكذلك مشاهد من داخل المستشفى حيث يتلقى المصابون العلاج.

وعبر بعض النشطاء عن تضامنهم مع ضحايا هذه الحادثة، ودعوا إلى الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

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