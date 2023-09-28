حدث آيفون بسرعة.. آبل تكتشف 3 مشكلات خطيرة بأجهزتها

أصدرت شركة آبل Apple، تحذيرا عاجلا لمستخدمي أجهزة آيفون، بضرورة التوجه سريعا إلى إعدادات الهاتف دون تأخير وتنزيل آخر تحديث لنظام iOS.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، أوصت شركة التكنولوجيا الأمريكية آبل، جميع مستخدمي هواتف آيفون بتثبيت ترقية مهمة جدا لنظام التشغيل الشهير الخاص بها، يوفر هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ضرورية لأجهزة آيفون.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تحذير آبل، هو أن هذا التصحيح الأخير قد تم إصداره بسبب اكتشاف عدد من الأخطاء داخل نظام التشغيل iOS، تم منح 3 أخطاء تصنيف ثغرة "يوم الصفر" الخطيرة، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يعني هذا التنبيه أن المتسللين على علم بالفعل بالعيوب ويمكن أن يستخدموها بشكل مباشر لاستهداف المستخدمين أو اختراق هواتف آيفون بشكل مباشر.

آبل تكتشف 3 مشكلات خطيرة بهواتف آيفون

المشكلة الأولى Kernel: هي نقطة ضعف معروفة تسمح هذه الثغرة الأمنية للمهاجم برفع الامتياز مما يتيح له تسجيل الدخول إلى نظام متأثر ثم تشغيل أي تطبيق عن بعد، آبل على علم بهذا الخلل بعد ظهور تقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل نشط ضد إصدارات iOS قبل إطلاق iOS 16.7.

المشكلة الثانية: الأمان: قد يتمكن أحد التطبيقات الضارة من تجاوز خاصية التحقق من صحة التوقيع، شركة آبل أيضا على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل نشط ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.7.

المشكلة الثالثة: WebKit: قد تؤدي هذه الثغرة إلى معالجة محتوى الويب من أجل تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة آيفون، آبل على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل نشط ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.7.

وبمجرد تثبيت التحديث الجديد من آبل، ستكون جميع أجهزة آيفون آمنة مرة أخرى، ولهذا السبب من المهم جدا التأكد من تنزيل التحديث الجديد على جهازك.

ويشار إلى أن شركة آبل تعمل حاليا على تطوير نظام التشغيل iOS 17، والذي يتضمن ترقيات مهمة لهواتف آيفون مثل وضع الاستعداد والرسائل المحسّنة ومكالمات FaceTime أكثر تفاعلية وطرق أسهل لمشاركة تفاصيل الاتصال.