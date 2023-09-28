تضامن النواب: مؤسسة راعى مصر نموذج رائع لتقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية

وجه المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، على إشادتها بما تقدمه مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من جهود تنموية لدعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق النائية بجهود المساهمين والمشاركين من المصريين في الداخل والخارج.

وأكد المير أن مؤسسات العمل الأهلى فى مصر تعددت أدوارها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح فى فتح الباب على مصراعيه أمام هذه المؤسسات الوطنية فى خدمة المجتمع وفى مختلف المجالات.

وقال "المير"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن مؤسسة راعى مصر للتنمية أصبحت من مؤسسات المجتمع المدني الناجحة داخل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مشيداً بنجاح المؤسسة فى التواصل الحقيقى مع أبناء مصر الشرفاء والوطنيين بالخارج بمختلف دول العالم لخدمة ودعم المواطنين من البسطاء من هذا الشعب المصرى العظيم.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لمؤسسة راعى مصر للتنمية على تواصلها الناجح مع المصريين بمختلف دول العالم بصفة عامة وفى أستراليا وأمريكا بصفة خاصة وحرصها على القيام بمسئولياتها المجتمعية بتعاون الجميع ودعم يصل من المصريين المقيمين في الخارج.

وأكد أن الدعم الكبير والناجح الذي تقدمه المؤسسة يعد نموذجاً رائعاً ومتفرداً فى خدمة ورعاية المواطنين والأسر الأولى بالرعاية ويعكس الدور الذي يقوم به المتبرعون من خلال المؤسسة وحرصهم على دعم المناطق الأكثر احتياجًا، وهو بمثابة شهادة ثقة في هذه المؤسسة التي يحرص هؤلاء على أن يكونوا معها يدًا بيد من أجل غدٍ أفضل.

واعتبر المهندس حسن المير تصريحات المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، التى أكد فيها أن المؤسسة تدعم 2 مليون مريض سنويا في القرى الأكثر فقرا في محافظات الجمهورية، وذلك من خلال 50 عيادة طبية متنقلة تجوب القرى يوميا للكشف على المواطنين بمثابة نجاح كبيرة لهذه المؤسسة المهمة فى تقديم خدماتها ومساندة جهود الدولة فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.

وثمن افتتاح المؤسسة 11 عيادة طبية جديدة متنقلة ستجوب محافظات الجمهورية، وستزور 2250 قرية وعزبة الفترة القادمة: هدفنا الوصول للكشف على 7 ملايين مواطن سنويا، إضافة إلى نجاح المؤسسة فى توزيع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة “فرح قلبي” التي أطلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية.

وكانت المؤسسة قامت بافتتاح عيادات مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرًا بحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والإعلام، من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وغيرهم.

وتشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.