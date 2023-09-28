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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طرح إصدارات جديدة من المركز القومي للترجمة

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

طرح المركز القومي للترجمة، حديثا، عددا من الإصدارات في الدراسات الثقافية وكذلك المجالات العلمية. 


وأصدر المركز كتاب "السيميوطيقا الثقافية - نحو منظور ثقافي في السيميوطيقا" للدكتورة أنا ماريا لوروس ومن ترجمة وتحقيق سيد فارس .


والمؤلفة آنا ماريا لوروسو حاصلة على الماجستير في الفلسفة بأطروحة في السيميائية من بولونيا، وأكملت بحث الدكتوراه في السيميائية، تحت إشراف الإيطالي الشهير أمبرتو إيكو. وبعد حصولها على منحة بحثية، أصبحت لوروسو باحثة في جامعة بولونيا، حيث تعمل كأستاذ مشارك، وكذلك مديرة كل من الدرجة الأولى في علوم الاتصال في قسم الآداب والماجستير في النشر. وتتمحور اهتماماتها حول البعد البلاغي الخطابي للثقافة.


وفي الكتب العلمية أصدر المركز القومي للترجمة كتب: "النباتات والمخ البشري" و"البساطة العميقة" و"مسارات التطور في الطبيعة".


ويعرض كتاب "النباتات والمخ البشري" لسؤال: لماذا يكون للمواد الكيميائية المشتقة من الفطريات والنباتات تأثير على المخ البشري؟ والكتاب من تأليف ديفيد كينيدي، وترجمة نادر أنيس.


ويقدم كتاب "البساطة العميقة" لمؤلفه جون جريبن، ومن ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، كيف أن الكون الذي يبدو كأنه عشوائى إنما ينبني في الأساس على قوانين بسيطة من السبب والنتيجة يستطيع كل فرد تفهمها، موضحا كيف أن عاصفة عنيفة قد تنتج مثلًا عن تغير بسيط في الجو، ويلقي الكتاب ضوءًا على الاتساق والانسجام الموجودين في أعماق الكون والإنسان، وهو ما يوضحه المؤلف بأسلوبه الواضح الشيق الموجه إلى غير المتخصص.


ويتناول كتاب "مسارات التطور في الطبيعة" لمؤلفه جون. ف. آفيس، وترجمة محمود خيال، محاولات العلماء الاستعانة بالتحليلات المعملية لجزيئات الجينات في تصنيفهم الكائنات ومراحل تطورها، وفي اكتشافهم الطبيعة بصفة عامة، ويستخدمون التقنيات المعملية الحديثة والمعقدة للكشف عن علامات مميزة الدلالات، عن طريق الحمض النووي، أو التكوينات الجينية المميزة التي تحدد صفات كل كائن حي بشكل فريد.

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